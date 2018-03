Nildo Parente (1936-2011)

Depois de John Herbert e Geórgia Gomide, é Nildo Parente agora quem morre. Tinha 74 anos (nasceu em 1936 em Fortaleza) e foi um daqueles grandes coadjuvantes, que enriquecem qualquer filme em que estejam. Fez Azyllo Muito Louco, Tenda dos Milagres e Memórias do Cárcere, com Nelson Pereira dos Santos; São Bernardo, com Leon Hirszman, Coronel Delmiro Gouveia, com Geraldo Sarno, e Cabaret Mineiro, de Carlos Alberto Prates Correa. Para ficar apenas nos mais notáveis entre as dezenas de filmes dos quais participou. Nildo trabalhou também muito em TV. Você conhecia o rosto dele.

