Neville, o transgressor

O cineasta mineiro-carioca Neville D’Almeida tem trajetória paradoxal. Autor de filmes experimentais no início da carreira, assina também alguns dos grandes sucessos de bilheteria da época da Embrafilme. Esse autor ganha retrospectiva no Centro Cultural Banco do Brasil, a partir desta quarta-feira, 2, a 20 de julho. Na mostra Neville D’Almeida – Cronista da Beleza e do Caos serão exibidos 12 longas e 12 curtas do diretor, selecionados pelo crítico carioca Mário Abbade.

