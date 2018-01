Nelson Pereira dos Santos fez Cinema Novo? Não, segundo o texto preparado para a imprensa para divulgação da restrospectiva Revisão do Cinema Novo. Falta na programação aquela que é considerada uma das peças basilares do movimento – Vidas Secas, que Nelson Pereira dos Santos adaptou de Graciliano Ramos. De acordo com o “press release” da mostra, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, Nelson teria negado a cessão da cópia sob a alegação de que “nunca fiz Cinema Novo”. Nelson teria dito isso mesmo? Caso positivo, banca essa afirmação? Ou será mero sensacionalismo, para melhor divulgar a mostra? Não sei. Vou tentar tirar o caso a limpo. Mandei um e-mail agora mesmo ao Nelson Pereira dos Santos perguntando qual a posição dele a respeito. Vamos ver se responde.

