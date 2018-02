Leio um livro, enquanto escuto os Noturnos de Chopin, tocados por Nelson Freire. Conheço várias outras interpretações dessas peças, que estão entre as minhas preferidas de Chopin, incluindo as de Claudio Arrau, que julgava insuperáveis. Mas Nelson parece ter sido feito para tocá-las. Ou Chopin parece tê-las composto especialmente para que Nelson as tocasse. Divino.

