Jonathan Littell é o nome da moda na estação literária francesa. Ganhou o principal prêmio do país, o Goucourt, com Les Bienveillantes (As Bondosas), livro de mais de 900 páginas, cujo “herói” é um oficial das SS nazistas. Clique aqui para ler a análise da obra pelo nosso corresponde em Paris, Gilles Lapouge.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.