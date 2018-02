Amigos, estou no Guarujá tentando recarregar um pouco as baterias. Eu dou uma paradinha mas o cinema não pára. Quem está em São Paulo tem, a partir de amanhã, dois filmes novos para ver e ambos muito interessantes: A Culpa é Do Fidel e Conversas com Meu Jardineiro. Ambos franceses, bem-humorados, humanos, delicados. O primeiro sobre uma menina, filha de pais de esquerda, e o que isso significa como experiência de vida. Dirigido por Julie Gavras, filha de Costa-Gavras. O segundo é de Jean Becker e trata do reencontro de dois amigos de infância já no limiar da velhice. Um tornou-se pintor famoso, outro é um ex-ferroviário, que faz bico como jardineiro. Comovente. Humano, sem ser piegas. Oportunamente, coloco as críticas desses dois filmes aqui no blog.

Até lá, um feliz Natal a todos e todas. Abração.