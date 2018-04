Nascido e Criado

GRAMADO – Gostei de rever aqui em Gramado o novo filme de Pablo Trapero, que já havia assistido em Havana, quando lá estive em dezembro passado como jurado do festival. Acabamos não dando nada a Trapero, porque nos pareceu que as alternativas era melhores. Mas se trata de um belo filme, talvez sem a mesma força de Mundo Grua (o meu favorito) e Família Rodante. Mesmo assim…é bastante impactante a mudança de registro do filme. Um prólogo familiar e bem comportado se transforma em outra coisa depois que o protagonista sofre um acidente e pensa que matou a sua família inteira.

Afunda-se na desolação gelada da Patagônia, para uma vida, digamos assim, em contato mais íntimo com a violência (da natureza inclusive), da sexualidade e, também, da amizade mais palpável. Há algo de expiação na trajetória de Santiago, devorado pela culpa. Longos planos daquele mundo gelado e também o seu contrário, no huis clos da intimidade, dos ambientes fechados onde seres isolados convivem, ao abrigo do frio.

Pensando bem, Trapero é um cineasta em franca evolução. Não é que cada filme seu seja melhor que o anterior, pois essa noção de progresso não se aplica impunemente à arte. É que ele vai alargando o seu campo de interesse da pesquisa pelo humano e vai sofisticando o repertório técnico dos seus meios de expressão. É um ótimo cineasta. Pena que não tenha vindo a Gramado para discutir seu filme com o público.