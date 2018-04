O “baión” de Silvana Mangano

No encerramento do Cine-PE passou o ótimo documentário de Lírio Ferreira, O Homem que Engarrafava Nuvens. É sobre Humberto Teixeira, parceiro de Luiz Gonzaga em clássicos como Asa Branca. No filme, fala-se da difusão internacional do baião com a cena de Silvana Mangano, cantando e fazendo trejeitos no filme Anna, de Alberto Lattuada. Lembrei na hora que Nanni Moretti cita esse filme em seu Caro Diário. Vejam só que delícia.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/KH3Zx9BJYpQ” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]