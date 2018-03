Mulher Invisível segue impávida, já o resto…

Consulto os dados do portal Filme B e constato que A Mulher Invisível, de Claudio Torres, segue sua carreira de sucesso. Chegou a 1.114.725 espectadores, com média de 819/cópia e queda de -38% em relação à semana anterior. Continua indo bem, prova da força da comédia romântica à brasileira, com atores (e atrizes…) famosos no elenco. Na mesma linha, Divã chegou a quase 1 milhão e 800 mil, mas já tem a média baixa, 149/cópia. Os filmes de “empenho”, como Budapeste e Festa da Menina Morta, patinam. O primeiro ainda chegou a 73 mil espectadores. Já Menina Morta, a bela estreia na direção de Matheus Nachtergaele, fez apenas 7.271 espectadores.

Compare os dados, e os filmes, e tire suas conclusões.