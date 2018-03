Mulher Invisível na cabeça

Leio hoje no Portal Filme B que Mulher Invisível superou até o Exterminador do Futuro no segundo fim de semana. Coisa rara, o filme de Claudio Torres cresceu 24% da primeira para a segunda semana, ao invés de cair. Tem já mais de 800 mil espectadores e mantém média de 1.323/cópia, o que é um espanto. Caminha para ser um fenômeno. Força da comédia romântica à brasileira? Do carisma de Selton Melo associado ao avião Luana Piovani? De tudo junto? O que você acha?

