Mostra SP está chegando

Começa dia 23 a Mostra de São Paulo. Mas as novidades já estão chegando. Vou acompanhar e divulgar o que souber. Já criei uma rubrica própria – Mostra SP – que vocês verão sempre que me referir a ela. Aí embaixo seguem os títulos dos filmes brasileiros já confirmados.

“Pixo”, de João Wainer, Toberto T. Oliveira

“A Casa de Sandro”, de Gustavo Beck

“À Margem Do Lixo”, de Evaldo Mocarzel

“Br3” (ficção), de Evaldo Mocarzel

“Br3” (documentário), de Evaldo Mocarzel

“Jantar em Família”, de João Villela

“Sol na Neblina”, de Werner Schumann

“Insolação”, de Felipe Hirsch e Daniela Thomas

“O Sonho Bollywoodiano”, de Beatriz Seigner

“Sequestro”, de Wolney Atalla

“Um Dia de Ontem”, de Thiago Luciano e Beto Schultz

“Natimorto”, de Paulo Machline

“Um Homem Qualquer”, de Caio Vecchio

“Os Inquilinos”, de Sergio Bianchi

“Cabeça a Prêmio”, de Marco Ricca

“Reidy, a Construção da Utopia”, de Ana Maria Magalhães

“Hotel Atlântico”, de Suzana Amaral

“O Sol do Meio Dia”, de Eliane Caffé

“Os Famosos e os Duendes da Morte”, de Esmir Filho

“Solo”, de Ugo Giorgetti

“27 Cenas sobre Jorgen Leth”, de Amir Labaki

“O Amor Segundo B. Schianberg”, de Beto Brant

“Alô, Alô, Terezinha!”, de Nelson Hoineff

“Caro Francis”, de Nelson Hoineff

“Inversão”, de Edu Felistoque

“Sem Fio”, de Tiaraju Aronovich

“13 Minutos”, de Felipe Briso e Gilberto Topczewski

“Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo”, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes