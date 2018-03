Mostra 2017. Associação de críticos lança livro sobre documentários

Olá, pessoal, será hoje (quinta, 26/10), o lançamento do novo livro da Abraccine, parceria com o Canal Brasil, “Cem documentários essenciais do cinema brasileiro”. Será na Livraria Blooks, no Shopping Frei Caneca, a partir de 19h. Começa por um debate sobre questões de gênero, raciais, e a crítica cinematográfica e depois lança-se o livro, com autógrafos e um pouco de birita.

Estarei lá para conversar com os amigos, entre um filme e outro da Mostra de Cinema. Para que ninguém diga que sou neutro em relação à obra, vou logo confessar que assino dois artigos na própria – num, comento Ilha das Flores, de Jorge Furtado; o outro é um pequeno ensaio sobre a presença do gênero documental no Cinema Novo. Apesar desses dois percalços, posso garantir que o livro é muito bom. Até lá.

Segue abaixo o release completo do lançamento.

Livro analisa 100 documentários essenciais do cinema brasileiro

Publicação da Abraccine será lançada no dia 26, durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

O documentário produzido no país é tema do livro “Documentário Brasileiro – 100 Filmes Essenciais”, que será lançado no dia 26 de outubro, às 19 horas, na livraria Blooks do shopping Frei Caneca, em São Paulo, dentro da programação da 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O lançamento será precedido pela realização do debate “A representação de raça e gênero no cinema brasileiro – os limites da percepção da crítica”, com a presença de Viviane Ferreira, realizadora e presidente da Associação de Produtores Negros, e Helena Ignez, musa do Cinema Marginal e diretora de filmes como “Ralé” e “Canção de Baal” e dos críticos Bruno Galindo e Luiza Lusvarghi. A mediação será de Suyene Correia.

Publicado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) em parceria com o Canal Brasil e o Grupo Editorial Letramento, o livro reúne 100 ensaios sobre documentários de diferentes épocas e formatos, escolhidos em votação realizada no primeiro semestre de 2017, com a participação de integrantes da Abraccine e convidados. Conta ainda com 20 textos sobre personagens e movimentos importantes na história do gênero no Brasil.

“Documentário Brasileiro” é o segundo livro da coleção dedicada ao cinema nacional produzida por Abraccine e Canal Brasil – o primeiro foi “100 Melhores Filmes Brasileiros”, também da Letramento e lançado em 2016. De confecção luxuosa, em formato de livro de arte e fartamente ilustrada, a publicação parte dos pioneiros do gênero no Brasil, que desbravaram o interior em busca de imagens nos anos de 1910, como Silvino Santos e o Major Thomas Reis.

A evolução do formato passa por Humberto Mauro, à frente do Instituto Nacional do Cinema Educativo (Ince), pelos fundadores do Cinema Novo e de realizadores que focaram suas câmeras para a problemática social do Nordeste. Nomes fundamentais ganham capítulos especiais, como Eduardo Coutinho (“Cabra Marado para Morrer”), Andrea Tonacci (“Serras da Desordem”, Silvio Tendler (“Jango”), Sylvio Back (“A Guerra dos Pelados”) e os irmãos João Moreira e Walter Salles (“Santiago”).

O livro também se detém na representação das mulheres, dos negros, dos indígenas e da periferia no documentário e aborda a presença do gênero no desenvolvimento do cinema experimental, da Boca do Lixo e da videoarte. “Mesmo que alguns filmes marcantes não estejam presentes entre os 100 filmes essenciais, eles são analisados com profundidade nesta parte histórica”, registra Paulo Henrique Silva, organizador do livro e presidente da Abraccine.

Para o organizador, mais importante do que estabelecer uma ordem de preferência (mais de 600 títulos foram citados na votação da Abraccine) é a percepção dos muitos diálogos que são travados silenciosamente entre os 100 textos sobre a produção documental no país. “O leitor não encontrará um movimento ou cineasta melhor do que outro, mas como cada um deles foi importante para montar os alicerces do gênero”, assinala Paulo Henrique.

Serviço:

Lançamento do livro “Documentário Brasileiro – 100 Filmes Essenciais”

No dia 26 de outubro, às 19h, na livraria Blooks do shopping Frei Caneca, em São Paulo

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, 3º Piso, 406 – Consolação

Entrada franca