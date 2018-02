Mostra 2012: os prêmios

PRÊMIO FICÇÃO – COMPETIÇÃO NOVOS DIRETORES

MENÇÃO HONROSA PARA O ATOR: EDIN HASANOVIC, do filme O PESO DA CULPA(SCHULD SIND IMMER DIE ANDEREN), de Lars- Gunnar Lotz. | 2012 | Alemanha | color | 93 min. | Ficção | 12 anos.

MELHOR FILME: PREENCHENDO O VAZIO (LEMALE ET HA’HALAL), de Rama Burshtein. | 2012 | Israel | color | 87 min. | Ficção | 10 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PRÊMIO DOCUMENTÁRIO – COMPETIÇÃO NOVOS DIRETORES

MELHOR FILME: WE CAME HOME (WE CAME HOME), Ariana Delawari. | 2012 | Estados Unidos, Afeganistão | color & PB | 80 min. | Documentário | Livre.

PRÊMIOS DA CRÍTICA

MELHOR FILME: A BELA QUE DORME (BELLA ADDORMENTATA), Marco Bellocchio. |2012 | Itália, França | color | 115 min. | Ficção | 12 anos.

MENÇÃO HONROSA: PERDER A RAZÃO (A PERDRE LA RAISON), Joachim Lafosse. | 2012 | Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça | color | 35mm | 114 min. | Ficção | Livre.

PRÊMIO ABRACCINE

MELHOR FILME BRASILEIRO DA SEÇÃO COMPETIÇÃO NOVOS DIRETORES: FRANCISCO BRENNAND (FRANCISCO BRENNAND), Mariana Brennand Fortes. | 2012 | Brasil | color | 35mm | 75 min. | Documentário | Livre.

PRÊMIO DO PÚBLICO

MELHOR FILME BRASILEIRO: COLEGAS, de Marcelo Galvão. |2012 | Brasil, Argentina | color & PB | digital | 100 min. | Ficção | Livre.

MELHOR FILME: NO (NO), de Pablo Larraín. | 2012 | Chile, França, Estados Unidos | color & PB | 35mm | 115 min. | Ficção | 14 anos.

MELHOR DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO: SEMENTES DO NOSSO QUINTAL (SEMENTES DO NOSSO QUINTAL), de Fernanda Heinz Figueiredo. | 2012 | Brasil | color | digital | 118 min. | Documentário | Livre.

MELHOR DOCUMENTÁRIO ESTRANGEIRO: A COPA ESQUECIDA (IL MUNDIAL DIMENTICATO), de Lorenzo Garzella e Filippo Macelloni. | 2011 | Itália | color & PB | digital | 95 min. | Documentário | Livre.

PRÊMIO DA JUVENTUDE

MELHOR FILME ESTRANGEIRO: TENHO 11 ANOS (I AM ELEVEN), de Genevieve Bailey | 2011 | Austrália, Marrocos, Bulgária, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Suécia, China, Índia, República Tcheca, França, Tailândia, Japão, Alemanha | color | 95 min. | Documentário | Livre.

MELHOR FILME BRASILEIRO: COLEGAS, de Marcelo Galvão. |2012 | Brasil, Argentina | color & PB | digital | 100 min. | Ficção | Livre.

PRÊMIO ITAMARATY 2012

MELHOR LONGA-METRAGEM – DOCUMENTÁRIO | R$ 30.000,00 (trinta mil reais):FRANCISCO BRENNAND (FRANCISCO BRENNAND), Mariana Brennand Fortes. | 2012 | Brasil | color | 35mm | 75 min. | Documentário | Livre.

MELHOR LONGA-METRAGEM – FICÇÃO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – O SOM AO REDOR (O SOM AO REDOR) | 2012 | Brasil | Color | digital | 131 min. | Ficção | 14 anos.