Mostra 2011: Attenberg, ou o mal-estar na Grécia

Attenbergh, de Atina Rachel Tsangari, passou no Festival de Veneza do ano passado e chamou a atenção da crítica para o novo cinema grego. Para um cinema que estava sendo cozido na confusão de valores de uma sociedade em plena crise econômica, e que viria a explodir no ano seguinte.

A imagem que fica na lembrança deste filme inusitado é a das duas amigas jovens, brincando como se fossem crianças. Dançam, cantam, às vezes se beijam e se acariciam. Um pouco como se o mundo lá fora não existisse, ou fosse um fardo incômodo demais para ser levado em consideração.

Marina, uma das duas jovens, vive com o pai arquiteto numa cidade industrial, de urbanismo experimental, à beira do mar. Acha a espécie humana um tanto repulsiva e conforta-se vendo na TV os documentários sobre mamíferos de Sir David Attenborough. Marina, inexperiente apesar dos 23 anos de idade, toma lições de iniciação sexual de sua única amiga, Bella. E assim vão levando a vida.

A construção do filme é rigorosa, como se Atina Tsangari se inspirasse no arquiteto que lhe serve de personagem. O engraçado (se o termo cabe) é que essa ordem, essa geometria estética exasperada, será perturbada depois pela presença da morte.

Atina Tsangari é uma diretora que vive e trabalha entre os Estados Unidos e Grécia. Nota-se nela a busca de uma estruturação formal bastante rigorosa para este filme de tonalidade irônica. Por outro lado, a própria ironia é o elemento a subverter a ordem que às vezes parece pesada demais. É como se o tom do que é dito negasse e corroesse aquilo que está sendo exposto na tela. E introduzisse, através da forma, algo que não está muito explícito na trama – isto é, o mal-estar profundo que se esconde atrás da aparente leveza.

Neste ano, de novo em Veneza, veio outro filme grego, Alpis, dirigido por Yorgos Lanthimos (e produzido por Atina Tsangari), que também coloca a estranheza como sensação dominante do país. Fala de um grupo de profissionais que se dispõem a representar o papel de pessoas recentemente mortas como forma de diminuir o luto das famílias. Ou facilitar-lhes o caminho tão difícil entre a morte e a consolação. Nem tão bem sucedido em termos estéticos quanto Attenbergh, Alpis, no entanto, parece forjado no mesmo clima e com visão de mundo semelhante ao longa de Atina.

Recentemente Godard disse que se tivéssemos de pagar royalties por tudo o que devemos à Grécia, da filosofia ao idioma, o país jamais viveria problemas econômicos. Como isso não acontece, a Grécia afunda. E o trabalho de luto produz obras desconcertantes.