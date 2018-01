Seu livro, O Apanhador no Campo de Centeio, fez a cabeça de gerações de jovens. Não era lá meu cup of tea. Mas há um mistério na maneira como essa obra atinge as pessoas. Já se escreveu muito sobre ela. Agora se escreverá ainda mais. Ainda por cima porque Salinger vivia isolado, não dava entrevistas. Era um eremita num mundo de hiperexposição. Tinha 91 anos.

