Morreu Rogério Duprat

Acabou de morrer o maestro Rogério Duprat, que sofria do Mal de Alzheimer. Duprat tem vasta obra, mas desconfio que será lembrado principalmente pela orquestração e arranjos de Tropicália, um dos discos mais importantes da história da música popular brasileira. Pode ser coincidência, mas nos últimos dias ouvi várias vezes o Tropicália, motivado pela leitura recente de Bananas ao Vento, o excelente livro de Jefferson Del Rios sobre aquele período de tanta criatividade nas artes do País. Ouvindo músicas como Geléia Geral, Tropicália, Baby e tantas outras, várias vezes me peguei pensando em como Caetano e Gil tinham tirado a sorte grande em encontrar um maestro como Duprat. O disco não seria a mesma coisa sem ele. Nem o Tropicalismo. Na capa do disco, o irreverente Rogério é visto com um penico na mão, como se fosse uma xícara de chá.





