Morreu Nato, o virtuose dos Índios Tabajaras

Para mim, uma das histórias mais incríveis do Brasil é a dos irmãos concertistas de violão, Os Índios Tabajaras. Vieram do Ceará, desceram rumo ao sudeste, tornaram-se instrumentistas da pesada e foram se estabelecer nos Estados Unidos. No domingo, morreu Nato, com 91 anos. Medindo bem as palavras: era um gênio do violão. Quem tem dúvida, veja e ouça o trecho abaixo.

