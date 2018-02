Morreu Michael Cacoyannis, diretor de ‘Zorba, o Grego’

O cineasta Michael Cacoyannis, autor de Zorba, o Grego, morreu ontem em um hospital de Atenas, com a idade de 89 anos. Em nota, o hospital divulgou que a morte se deu em consequência de um ataque cardíaco e complicações respiratórias. Cacoyannis é considerado o maior cineasta grego, embora tenha nascido em Chipre, em 1922. Teve trajetória curiosa. Filho de advogado, foi estudar Direito em Londres, onde acabou por trabalhar em rádio em prol da resistência grega, no quadro da 2ª Guerra Mundial. Na Inglaterra, interessou-se por teatro e cinema. Após o fim do conflito, voltou para a Grécia, onde praticamente deu início ao movimento cinematográfico do país. Alguns críticos o consideram o cineasta grego por excelência. Não apenas por seu pioneirismo, mas por ter abordado os personagens da tragédia clássica, como Ifigênia e Electra, sendo esta talvez a sua obra-prima. No entanto, foi com Zorba, interpretado por Anthony Quinn e adaptado da obra de Nikos Kazantzakis, que ganhou fama internacional.

