Morreu Gustavo Dahl (1938-2011)

Estava chegando ao jornal quando recebi a notícia da morte de Gustavo Dahl. Redigi rapidamente uma matéria para o Caderno 2, mas adianto algo aqui no blog. Pela notícia, Dahl morreu em Trancoso, na Bahia, de enfarte fulminante. Tinha 73 anos e era gerente do CTAV, do MinC.

Dahl vivia há muito tempo imerso na política cinematográfica. Foi gerente comercial da Embrafilme, na época da presidência de Roberto Farias e ocupou vários outros cargos, inclusive a presidência da Ancine, assim que a agência foi criada. Estava agora no CTAV e teve a iniciativa de reviver a Revista Filme Cultura, importante forum de reflexão do pensamento cinematográfico brasileiro de certa época. No último número da nova fase da revista escreveu um artigo muito bonito sobre o crítico do Estadão, Rubem Biáfora.

Seus três longas merecem revisão: O Bravo Guerreiro, Uirá e Tensão no Rio. Faz uns dois ou três anos revi O Bravo Guerreiro e achei-o interessante. Claro, é aquela estética que muita gente pode considerar datada, mas que tem a sua força. Participei de um debate no MIS sobre esse filme com Claudio Weber Abramo, que atacou-o impiedosamente. Uirá e Tensão no Rio precisam ser revistos. Uirá me pareceu muito belo quando o vi pela primeira vez. Resistirá a uma releitura? Não sei.

Conversei diversas vezes com Gustavo e mantínhamos relação cordial. Acho que o vi pela última vez no Festival de Recife (Cine PE) deste ano. Mas desta vez não nos falamos. Eu estava indo apressado para alguma parte e ele, pegando um elevador. Pensei: fica para a próxima vez. Não vai ficar.

Uma vez fiz uma matéria com ele, sobre o projeto de um documentário que ele queria dirigir sobre o cinema latino-americano. Acho que não saiu do papel. Mas talvez tenha deixado um roteiro. Nunca mais ouvi falar no assunto.