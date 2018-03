Morreu Adriano Stuart

Chato ficar anunciando cancelamentos e mortes. Mas o que fazer?

Depois do velho Sarra, é Adriano Stuart quem nos deixa. O ator tinha 68 anos. Trabalhou em um monte de filmes. Mas me lembro dele, em particular, nos dois Boleiros, de Ugo Giorgetti.

Tipo cool, interpretação contida, muito bom. Fazia, no Boleiro 1, o papel do ex-jogador que se torna técnico e descobre um garoto de rua, bom de bola, mas cujo destino não foi muito legal.

História triste. A do filme e a do Adriano. Abaixo, a noticia da morte no portal G1:

O ator e diretor Adriano Stuart faleceu, aos 68 anos, neste domingo (15), em sua residência em São Paulo. Ele deixa dois filhos, mas não era casado. A morte foi confirmada pela irmã dele, Cristina.

O corpo do ator foi encontrado caído perto da cama. Segundo Cristina, o irmão fumava muito e estava depressivo. O corpo passará por uma autópsia.

Os últimos trabalhos de Adriano Stuart foram na minissérie JK, da TV Globo, e nos filmes “Boleiros” e “Boleiros 2”. O corpo de Stuart será cremado no Cemitério Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo. A família ainda não definiu o horário da cerimônia.