Morre Marcos Paulo

Morreu hoje, com 61 anos, o ator e diretor Marcos Paulo. Estava recuperado de um câncer e sofreu uma embolia pulmonar. Seu último trabalho foi a direção do filme Assalto ao Banco Central.

É muito chocante. Estivemos com ele agora mesmo, em Manaus, no Amazonas Film Festival. Cheguei a tomar um elevador com ele e a esposa, Antonia Fontenelle, no hotel onde estávamos hospedados. Cumprimentamos-nos, pois havíamos nos conhecido em Paulínia, no lançamento do filme, ano passado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como eu participava da transmissão da cerimônia de encerramento pelo Canal Brasil, víamos o casal sentado lá embaixo, na platéia. Lembro de ter comentado com minha partner, Simone Zuccolotto, que o Marcos estava completamente curado. Parecia disposto, tinha cabelo intacto depois do tratamento barra pesada contra o câncer, e o ar saudável. Não parecia alguém doente, ou que fosse morrer.

Dois dias depois, está morto. Que coisa!