Morre Linduarte Noronha

Soube agora da morte de Linduarte Noronha, o autor do seminal filme Aruanda, que tanta influência teve sobre o Cinema Novo brasileiro.

Linduarte tinha 81 anos. Convivi muito com ele em 2010, em João Pessoa, quando foi homenageado pelos 50 anos do seu filme. Aliás, Linduarte era um homenageado permanente, uma vez que o festival da Paraíba adotou o nome de Fest Aruanda, para saudar o filme mais famoso da terra.

Na comemoração do cinquentenário, Linduarte deu um depoimento longo, acho eu que de uma três horas, esclarecendo muita coisa a respeito desse filme mítico. À noite fomos jantar com ele, um grupo formado por Cacá Diegues, Braúlio Tavares e sua mulher, Cristina, Lúcio Vilar, que é o criador e diretor do Fest Aruanda, e ainda outras pessoas, entre os quais este que vos escreve.

Linduarte não cabia em si de felicidade. Estava muito bem disposto, comeu muito e, na volta, à pé até perto da praia, onde seu carro estava estacionado, seu filho me confidenciou que o pai teria de se submeter a uma cirurgia na vista. Catarata, uma bobagem.

Já no Fest Aruanda seguinte, em dezembro do ano passado, Linduarte não apareceu, talvez já sentindo problemas de saúde. É uma pena. Mas ele fica para a história.

Abaixo coloco o link para a matéria que fiz sobre ele em 2010. Deem uma lida.

Para ver o filme, clique aqui.