Morre John Hurt, ator de ‘O Homem Elefante’

Morreu nesta sexta-feira o ator inglês John Hurt, aos 77 anos, informou a revista Hollywood Reporter. O ator lutava contra um câncer no pâncreas.

Hurt ficou conhecido pelo seu papel em O Homem Elefante, de David Lynch. Nele, interpretava John Merrick, personagem real da Inglaterra do século 19, que nasceu com uma grande deformidade física e tornou-se atração de feira, até que um médico (Anthony Hopkins) resgata sua dignidade humana. Hurt chegou a ser indicado para o Oscar pelo papel.

Participou também de outros filmes famosos como alguns episódios da franquia Harry Potter, V de Vingança, O Expresso da Meia Noite, Alien, o Oitavo Passageiro e O Espião que Sabia Demais, entre outros.

Seu trabalho mais recente foi no ainda inédito no Brasil Jackie, sobre a vida de Jacqueline Kennedy, no qual interpreta um sacerdote que conforta a viúva do presidente assassinado.