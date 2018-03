Morreu o importante documentarista inglês Adrian Cowell, com 77 anos, como me avisam os amigos Carlos Alberto Mattos e Aurélio Michiles. Indico abaixo matéria no blog do Aurélio (autor de O Cineasta da Selva), que conviveu com Cowell.

http://ceuvagemichiles.blogspot.com/2011/10/adrian-cowell-o-cineasta-da-floresta.html