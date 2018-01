Momento histórico: 70% do circuito ocupados por dois filmes

O circuito cinematográfico brasileiro pode “comemorar” o que acredito seja um marco histórico – 70% dele está ocupado por apenas dois filmes, Homem Aranha 3 e Piratas do Caribe 3. Quer dizer, em cada quatro salas do País, três estão passando um desses dois filmes. Que eu saiba, nunca a ocupação”militar” do circuito por Hollywood atingiu marca semelhante. Segundo dados de O Globo de hoje, os dois filmes estão em 1.459 salas brasileiras, para um total de 2.095 salas existentes hoje no País. Como pode haver um circuito exibidor normal, sadio, isto é, diversificado e que dê tempo aos filmes menores de chegarem ao público, com números como esses?

