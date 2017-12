Memórias de um eleitor brasileiro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa foto é do meu primeiro título de eleitor. Está escrito aí. Expedido em fevereiro de 1969, dois meses e pouco depois do Ato Institucional nº 5. Bem, o AI-5, você sabe, mergulhou o Brasil na mais obscura noite ditatorial da sua História. Vigorou por 10 anos. Não havia liberdade, nem garantias constitucionais, prendia-se de maneira arbitrária, torturava-se, matava-se. O país vivia sob medo e silêncio. Os militares serviam-se do AI-5. Mas quem o redigiu foi o eminente jurista Luis Antonio da Gama e Silva, Gaminha, para os íntimos, professor titular da Faculdade de Direito da USP.

Então por que motivo, em tal ditadura, o cidadão da foto, com a cabeleira dos seus 18 anos, possuía um título eleitoral? Seria algo tão inútil como um casaco de pele no calor da selva amazônica.

Mas, não. No Brasil, você sabe, sempre cuidamos das aparências. Os generais presidentes despiam as fardas e vestiam ternos, como se civis fossem. E, mesmo na mais selvagem das ditaduras do país, mantinham eleições. Ou aparências de eleições. Não eram livres de modo algum e nem para todos os cargos. Para presidente, nem pensar. Mas as cidades consideradas “áreas de segurança nacional” também não podiam eleger seus prefeitos. São Paulo não podia, Rio não podia, e assim por diante. Os partidos políticos haviam sido extintos e apenas dois foram criados – o do governo, a Arena, e o da “oposição”, o MDB. Entre nós, dizíamos que o MDB era o partido do sim, e a Arena, o do sim, senhor. Aparências. Tudo era controlado pela ditadura, mas fingia-se um teatro democrático para não fazer feio diante do mundo.

No verso do meu primeiro título de eleitor, vejo marcada a data da primeira eleição em que votei: 1970. Eleições legislativas. Na época, havíamos decidido anular o voto para denunciar a farsa. Na cabine, e não sem algum temor, rabisquei a cédula com um insulto ao ditador da hora, Emilio Garrastazu Medici. Anulei o voto, como milhões de outros brasileiros.

Nas eleições seguintes,chegamos à conclusão de que era melhor ocupar o espaço, mesmo que consentido, que a ditadura nos oferecia, e passei a votar no MDB. E assim fomos atravessando os anos, até chegar à campanha das Diretas-Já e a redemocratização. Como também vocês sabem, o Congresso não aprovou a Emenda Dante de Oliveira e tivemos de nos contentar com uma eleição indireta, que conduziu um civil para a sucessão de João Figueiredo, o último do ciclo de generais. Tancredo adoeceu, não assumiu e quem tomou posse foi o vice, José Sarney, que fora da Arena em tempos idos.

A primeira vez em minha vida que votei para presidente foi em 1989. Não me envergonho de confessar: chorei dentro da cabine. Era, me parecia, o final feliz de uma trajetória de luta contra a ditadura que havia começado lá atrás.

O eleito foi Collor, vocês sabem, e seu primeiro ato foi confiscar a poupança dos brasileiros e jogar o país no caos. Mas Collor não caiu por isso. Caiu por um Fiat Elba, assim como Dilma está sendo derrubada por pedaladas fiscais, ignoradas pela vasta maioria dos deputados que votaram pelo impeachment domingo passado.

Bem, houve Itamar, em que ninguém havia votado, assim como ninguém votou em Michel Temer. Um governo de transição, que levou a Fernando Henrique Cardoso e depois a Lula.

O ato de votar passou a ser quase rotineiro. Nunca mais me emocionei no interior de uma cabine de votação. Passara a ser um hábito periódico. Rotina democrática. E parecia que os tempos folclóricos do Brasil, os tempos de república bananeira, haviam passado.

Fernando Henrique era um presidente tipo exportação. Culto, bonito, charmoso. Votei nele duas vezes, no tempo em que o PSDB se anunciava como um partido da social-democracia. Votei em FHC para prefeito e para senador. Para a prefeitura, ele perdeu para Jânio Quadros. Me lembro até hoje do que disse Gilberto Gil na ocasião: talvez a gente ainda não mereça ter um prefeito como Fernando Henrique. Pois ele chegaria a presidente e seria reeleito.

Depois Lula, e, por fim, uma proposta de esquerda, um quadro saído da classe trabalhadora, chegava ao poder. Nem os mais delirantes sonhos de quem passara pela ditadura imaginariam uma situação como essa.

E enfim Dilma, outra improbabilidade histórica – uma ex-guerrilheira, presa política, torturada pelo regime autoritário, chegava ao cargo máximo da nação. Assisti à posse, e, quando aquela antiga combatente passava as tropas em revista, pensei, “Este é um momento que a História reserva apenas uma vez na vida a um indivíduo. Aproveite bem, meu caro.”

Comecei a votar em 1970 e não sei direito quantas vezes depositei o voto na urna. Do tempo em que o voto não valia grande coisa, mas era tudo que tínhamos, e era expresso em cédulas de papel, que se prestavam muito bem para exercer nossa criatividade na hora de anulá-lo. Até agora, esse impessoal e higiênico apertar de um botão na urna eletrônica. Sempre me disseram que, em papel ou em bytes, o voto era sagrado. A voz do povo. Vox populi, como diziam os latinos.

Em 2014, preparei-me mais uma vez para votar. Estava fora do meu domicílio eleitoral, São Paulo. Encontrava-me no Rio de Janeiro, participando do Festival do Rio como júri da Fipresci, a federação internacional dos críticos de cinema. Mas não deixei de votar. Comprei uma passagem de ponte aérea e fiz um bate e volta para São Paulo, para “cumprir o dever cívico”. Saiu meio caro e passei o dia de lá para cá. Táxi do Leme para o Santos Dumont, voo para Congonhas, táxi para a Saúde, votação, táxi de volta para Congonhas, avião, Santos Dumont, Leme. Gastei uma grana, mas fiquei satisfeito. Não iria falhar com meu dever de cidadão, ora.

Bem, esse meu voto acabou de ser cassado no domingo, naquela mescla de show de horrores e eleição indireta para presidente. Numa virada de mão, anularam meu voto e os de 54 milhões de brasileiros. Dá para acreditar?

Será que existe algum Procon da cidadania para eu reclamar ressarcimento? Nem digo financeiro, mas pelo menos moral?

Não lamento o dinheiro gasto, e nem o tempo perdido. O que lamento é chegar a esta altura da vida me perguntando afinal de contas qual o valor do voto num país que não o respeita?