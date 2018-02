Melhores filmes estrangeiros de 2007

Fim de ano, hora dos inevitáveis balanços. Fiz um primeiro rascunho do que considero a lista dos melhores estrangeiros que estrearam por aqui. Como sempre, acabo me surpreendendo com a quantidade de bons filmes que vi durante o ano. Na hora, a gente comenta que “o nível não está bom”, etc. Na hora do balanço, dá para ver que muitas vezes reclamamos de barriga cheia. A relação não está em ordem de preferência. Dêem uma olhada e me digam se esqueci algum filme importante, ou pisei na bola na escolha:

Babel – Alejandro González Iñarrítu (EUA)

A Conquista da Honra – Clint Eastwood (EUA)

Cartas de Iwo Jima – Clint Eastwood (EUA)

Scoop – o Grande Furo – Woody Allen (Reino Unido)

O Violino – Francisco Vargas (México)

Maria – Abel Ferrara (EUA)

Ventos da Liberdade – Ken Loach (Reino Unido)

O Guardião – Rodrigo Moreno (Argentina)

Um Lugar na Platéia – Danièle Thompson (França)

O Hospedeiro – Bong Joon-ho (Coréia do Sul)

A Leste de Bucareste – Corneliu Pormboiu (Romênia)

Zodíaco – David Fincher (EUA)

A Comédia do Poder – Claude Chabrol (França)

Medos Privados em Lugares Públicos – Alain Resnais (França)

Em Busca da Vida – Jia Zhang-ke (China)

Lady Chatterley – Pascale Ferran (França)

A Vida dos Outros – Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)

O Grande Chefe – Lars von Trier (Dinamarca)

O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford – A.Dominik (EUA)

As Leis de Família – Daniel Burman (Argentina)

Novo Mundo – Emanuele Crialese (Itália)

Império dos Sonhos – David Lynch (EUA)

Acrescento outros três, com estréias prometidas até o final do mês:

Conversas com meu Jardineiro – Jean Becker (França)

Em Paris – Christophe Honoré (França)

A Culpa É do Fidel – Julie Gavras (França)