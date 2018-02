Do filme falou-se muito pouco, já que estavam todos (ou quase todos, sejamos justos) ocupados com duas ou três bobagens que o diretor Lars von Trier disse na coletiva de imprensa em Cannes. Vi Melancolia hoje de manhã. É cedo para fazer uma crítica (nem sei quando vai estrear). Mesmo porque quero deixá-lo decantar em mim, como se faz com certos vinhos. Tudo o que posso dizer é que o filme é um espanto. Como disse a Rô, que o viu ao meu lado, não há uma única imagem banal em todo o filme!

Mais ainda surpreendente quando se pensa que vivemos na época da absoluta banalização das imagens. Grande filme.