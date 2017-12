Marco Bellocchio no tom intimista de ‘Irmãs Jamais’

Irmãs Jamais – em aparência, apenas um pequeno filme de um grande diretor. Marco Bellocchio, autor de obras tão fundamentais do cinema contemporâneo como Vincere, Bom Dia Noite e A Bela Adormecida, faz aqui uma espécie de intermezzo sob a forma de cinema doméstico. Mais que isso, pratica um cinema familiar, rodado na sua terra natal, Bobbio, na província de Piacenza, e com vários parentes no elenco. As irmãs do título (Sorelle Mai, no original) são de fato suas irmãs, Letizia e Maria Luisa Bellocchio. Participam também sua filha menor, Elena, e o filho Pier Giorgio. A essa trupe “de sangue” se ajuntam atores e atrizes amigos, como Alba Rohrwacher, Donatella Finocchiaro e Gianni Schicchi Gabrielli.

