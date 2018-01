Peguei no Libération esse mapa eleitoral de Paris. Quem conhece a cidade sabe o que significa essa grande vantagem de Sarkozy no 16ème arrondissement, Passy, território da elite. Na Avenue Foch, a direita é imbatível. Já no mais pobre 20ème…

Paris

Nicolas Sarkozy 50.19%

Ségolène Royal 49.81%

Paris 20ème arrondissement

Ségolène Royal 64.63%

Nicolas Sarkozy 35.37%

Paris 16ème arrondissement

Nicolas Sarkozy 80.81%

Ségolène Royal 19.19%