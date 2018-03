Manaus 2009: City of Life and Death

Manaus é um festival tão intenso em termos de entrevistas, festas e passeios, que acabamos nos descuidando dos filmes. Que, afinal de contas, são a razão de ser de um festival de cinema. Começo aqui a fazer o mea culpa, pois afinal, vi vários filmes interessantes até agora.

Um deles foi City of Life and Death Cidade da Vida e da Morte), de Lu Chuan, da China. Filme histórico sobre a invasão da China pelo Japão em 1937. ´Nas cenas de guerra, capricho nas filmagens, com muitos figurantes e realismo. Consegue dar o destaque a personagens isolados, como o oficial japonês que se apaixona por uma prostituta. A crueza nunca é escamoteada, inclusive na maneira como a mulher é tratada como objeto para o desejo dos invasores. Ao mesmo tempo, nega o maniqueísmo, tanto quanto isso é possível numa história em que um povo é submetido por outro, com tudo o que isso implica de violência pontual na conquista e truculência programada durante a ocupação. Preto e branco, com enquadramentos nunca esquemáticos, envolvente. A tal “cidade da vida e da morte” é Nanquim, onde os tudo acontece.