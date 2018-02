Mais um brasileiro em Veneza

Depois de Girimunho, de Helvécio Marins e Clarissa Campolina ter selecionado pela mostra Orizzonti, foi anunciada a presença de Histórias que só existem quando lembradas, de Julia Murat, na paralela Venice Days. Julia é filha da cineasta Lucia Murat. Lucia já sabia, pois me disse, em Paulínia, que haveria uma bela surpresa para breve.

E, com esses dois, deve se completar a presença brasileira no Lido. Amanhã sai a lista dos concorrentes da mostra principal, cujo vencedor é premiado com o Leão de Ouro. Salvo alguma surpresa de última hora, não haverá brasileiro na lista.

Cogitava-se da presença de On the Road, de Walter Salles. Não irá. Conversei com Walter e ele me disse que o filme só fica pronto em outubro. Fora, portanto, de Veneza e Toronto.