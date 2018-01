A produtora Paula Barreto informa que Lula, o Filho do Brasil fecha a semana com 373 mil espectadores. Média de 1065 espectadores por tela, o que, de acordo com Paula, está dentro do esperado. Considerando-se a enorme resistência ao personagem em algumas regiões do país, acrescentou.

