Mais filmes latinos

Amigos, hoje não tive tempo de postar porque foi um dia daqueles. Além dos 172 km de congestionamento da manhã (por conta da greve do metrô), fiquei ocupado o tempo todo com o fechamento do Caderno Cultura, que circula no domingo. Agora, esperando que o trânsito tenha melhorado um pouco, vou sair correndo para o aeroporto, pois tenho de pegar o vôo para o Rio, onde participo do júri do CineSul, o festival de cinema latino-americano da cidade. Uma razão de alegria, entre outras: vou ter como colega de júri a atriz cubana Daisy Granados, veterana de tantos filmes e de um, que eu amo entre todos, Memórias do Subdesenvolvimento, de Tomás Gutiérrez Alea.

Não tive tempo de comentar a vitória do Boca Júniors sobre o Grêmio, que achei uma lição aplicada de futebol. E nem o segundo capítulo de A Pedra do Reino, que senti mais envolvente que o primeiro, do qual já havia gostado, embora reconhecendo a dificuldade de comunicação com o público. Fica para a volta. Como não pretendo levar laptop só vou postar alguma coisa se o hotel tiver computador, o que acho pouco provável. Mas nunca se sabe.

Se não der, até segunda-feira, quando volto e conto alguma coisa do que aconteceu no festival. Ah, sim, esta edição do Cine Sul é a primeira que se realiza sem a sua criadora, a minha querida amiga Angela José, que morreu em março e deixa muitas saudades.