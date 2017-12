Mais calor no campeonato

Sinal de jogo bom é quando o comentarista se vê obrigado a usar verbos no condicional e empregar os discutíveis conceitos de justiça e merecimento. O São Paulo “deveria” ter feito quatro ou cinco gols no primeiro tempo. Kléber Pereira “poderia” ter matado o jogo em duas ou três oportunidades. O placar foi “justo” porque o São Paulo teve maior volume de jogo durante mais tempo. O Santos “merecia” melhor sorte porque suas chances de gol foram mais agudas do que as do adversário. E assim por diante.

Estão aí as diferentes maneiras de interpretar um jogo – sem necessidade de comentar as barbeiragens da arbitragem. Tão rotineiras, aliás, que já existe na crônica quem recomende não falar mais de juízes, já que as falhas são inevitáveis e dar destaque a elas é tirar o foco do que importa de fato, a bola rolando. É uma opinião, e com a qual não concordo. Se não falarmos das falhas, como cobrar melhorias?

O clássico de domingo teve de tudo isso. Jogadas e lances na condicional, lambanças da arbitragem e interpretações em conflito. Teve, acima de tudo, muita emoção e isso porque vieram os gols que faltaram nos outros clássicos do campeonato. Jogo sem gol pode ser até muito interessante, etc., mas não chega ao clímax, se é que me entendem. É provável que este São Paulo 3 x Santos 2 só tenha sido tão bom porque o primeiro gol saiu relativamente rápido, aos 15 minutos. Um gol que sai cedo cria uma tensão favorável no jogo, uma “boa instabilidade”, pois quem fica inferiorizado tenta logo se igualar e, assim, os cuidados táticos tendem a afrouxar. O jogo fica menos racional e mais passional. E quem sai ganhando é o torcedor, que tem assunto para as polêmicas de botequim.

Claro, o jogo perfeito seria aquele que reunisse várias qualidades: fosse um duelo tático e técnico, mas que não ignorasse a paixão, os gols e as grandes jogadas, de um lado e de outro. Como estamos longe desse ideal, melhor que, pelo menos, tenhamos emoção em campo. E, pode-se falar o que se quiser desse San-São, mas não há como negar que os jogadores atuaram com o coração. Às vezes até um pouco a mais, como provam os desentendimentos que resultaram nas expulsões de Tabata e Adriano. Faz parte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado do clássico é que o São Paulo volta à zona de classificação para as semifinais – o G4 – e o Santos se afasta dessa meta dramaticamente. Se o São Paulo ainda é o favorito ao título, ficou quase impossível para o Santos atingir o tricampeonato paulista, seqüência que não consegue desde os anos 60, tempo de Pelé & Cia. Mais ainda porque estréia na Libertadores na madrugada de quinta-feira, contra o Cúcuta na Colômbia. Começa, assim, a se dividir entre duas competições, e sem elenco para enfrentar qualquer uma delas.

Afora o clássico, o que tivemos no fim de semana foram as recuperações de Palmeiras e Corinthians. O Palestra mostra que, apesar das oscilações, tem espaço para crescer. Contratou muito, e bem, nas limitações do futebol brasileiro. Já o Corinthians parece um time sólido na defesa, mas ainda por ser construído do meio para a frente. É muito ineficiente no ataque e carece desesperadamente de um meia de criação, profissional em falta no mercado. Antonio Carlos, manager do Coringão, já disse que dificilmente terá grana para contratar alguém desse perfil antes da metade do ano. Então, é se contentar com o que há, o que, convenhamos, não é muito.

(Coluna Boleiros, 12/2/08)