‘Mãe e Filha’, de Petrus Cariry, vence o Cine Ceará

Como se previa, Mãe e Filha, de Petrus Cariry, vence o 21º Cine Ceará. Prêmio justo. Com alguns senões, o veredicto do júri foi convincente. Seguem aí embaixo os premiados do evento.

Longa-metragem

Melhor Longa-metragem: Mãe e Filha, de Petrus Cariry

Melhor Direção: Werner Schumann, por O Coro

Melhor Fotografia: Felipe Meneghel, por O Coro, de Werner Schumann

Melhor Montagem: Ernest Blasi e Carlos Prieto, por Bicicleta, Colher, Maçã, de Carlos Bosch

Melhor Roteiro: Petrus Cariry, Firmino Holanda e Rosemberg Cariry, por Mãe e Filha, de Petrus Cariry

Melhor Som: Érico Paiva e Petrus Cariry, do filme Mãe e Filha, de Petrus Cariry

Melhor Trilha Sonora Original: Josep Sanou, por Bicicleta, Colher, Maçã, de Carlos Bosch;

Melhor Direção de Arte: Fernando González, por Pássaros de Papel, de Emílio Aragón;

Melhor Ator: Héctor Medina, por Bilhete para o Paraíso, de Gerardo Chijona;

Melhor Atriz: Claudia Lapacó, por Língua Materna, de Liliana Paolinelli;

Prêmio da Crítica: Mãe e Filha, de Petrus Cariry;

Prêmio BNB de Melhor Produção de Temática Nordestina para Mãe e Filha, de Petrus Cariry.

Curta-metragem

Melhor Curta-metragem: O Céu no Andar de Baixo, de Leonardo Cata Preta

Melhor Direção: Murilo Hauser, por Meu Medo

Melhor Roteiro: Rodolfo Barreto, por Com a Mosca Azul, de César Netto

Melhor produção cearense: Doce de Coco, de Allan Deberton;

Prêmio da Crítica: O Céu no Andar de Baixo, de Leonardo Cata Preta.