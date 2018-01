É difícil dois críticos concordarem sobre o mesmo filme. Aliás, é impossível. Mesmo se ambos gostarem, ou odiarem, terão motivos e maneiras diferentes de gostar ou odiar. E isso é muito bom, porque a arte se enriquece de visões múltiplas. É democrático e estimulante.

Faltava apenas um “lugar” onde essas diferentes visões estivessem disponíveis para o leitor. Faltava, mas não falta mais. Iniciativa do crítico Carlos Alberto Mattos, a página Mabuse – Mil Olhos para o Cinema (https://www.facebook.com/mabusecritica/) foi aberta no Facebook e concentra diversos olhares críticos sobre os filmes lançados no circuito comercial, nas várias praças nacionais.

Também pretende reunir as coberturas de eventos cinematográficos feitas por esses críticos, como aconteceu no recém-encerrado Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Por enquanto, os críticos que lincam seus comentários no Mabuse são:

Alex Gonçalves, Cineresenhas, SP

Alysson Oliveira – Cineweb, SP

Amanda Aouad – CinePipocaCult, BA

Andrea Ormond – Cinética, Folha de SP

Bruno Carmelo – Adoro Cinema, RJ

Camila Vieira – Moventes, RJ

Carlos Alberto Mattos – carmattos, RJ

Carlos Cirne – Colunas & Notas, SP

Cecília Barroso – Cenas de Cinema, RJ

Celso Sabadin – Planeta Tela, SP

Daniel Schenker – O Globo, RJ

Fabricio Duque – Vertentes do Cinema, RJ

Filippo Pitanga – Almanaque Virtual, RJ

José Geraldo Couto – blog do IMS

Juliano Gomes – Cinética, RJ

Júlio Cavani – Cinema Escrito, PE

Leonardo Luiz Ferreira – Criticos, RJ

Lucas Salgado, Adoro Cinema, RJ

Luiz Joaquim – Cinema Escrito, PE

Luiz Zanin Oricchio – O Estado de S. Paulo, SP

Marcelo Ikeda, Cinecasulofilia, CE

Marcelo Janot – O Globo, Criticos, RJ

Marcelo Muller – Papo de Cinema, RJ

Marco Fialho – CineFialho, RJ

Pablo Villaça – Cinema em Cena, MG

Paulo Henrique Silva – Hoje em Dia, MG

Rafael Argemon – Time Out, SP

Renato Félix – Correio da Paraíba, PB

Rogério de Moraes – Texto/Texto, Formiga Elétrica, SP

Samantha Brasil – Elviras, RJ

Susana Schild – O Globo, RJ

Dê um pulinho lá. É bem legal. Use e Mabuse.