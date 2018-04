‘Lula’ fora do Oscar

Nova peneirada para o Oscar de filme estrangeiro, agora com nove remanescentes – e Lula, o Filho do Brasil, não está na lista, como já se esperava. Fazem parte dos finalistas Em Mundo Melhor, da dinamarquesa Suzanne Bier, que ganhou o Globo de Ouro. E Biultiful, do mexicano Alejandro González Iñarritú, que estreia amanhã no Brasil.

Abaixo, a lista completa:

Argélia: “Hors la Loi” (“Outside the Law”), Rachid Bouchareb

Canada: “Incendies,” Denis Villeneuve

Dinamarca: Em um Mundo Melhor, Susanne Bier

Grécia: “Dogtooth,” Yorgos Lanthimos

Japão: “Confessions,” Tetsuya Nakashima

Mexico: “Biutiful,” Alejandro Gonzalez Inarritu

África do Sul: “Life, above All,” Oliver Schmitz

Espanha, “Tambien la Lluvia” (“Even the Rain”), Iciar Bollain

Suécia, “Simple Simon,” Andreas Ohman