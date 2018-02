Lista do Oscar: sem surpresas

O ofício exige, estava até agora há pouco envolvido com matéria sobre a divulgação dos indicados ao Oscar. Os premiados serão conhecidos daqui a um mês, dia 22 de fevereiro, domingo de Carnaval. Não vi qualquer surpresa nas indicações. Talvez a ausência de Batman entre os indicados a melhor filme possa causar alguma estranheza. Heath Ledger, o Coringa, deve ganhar estatueta póstuma. Hoje completa-se um ano de sua morte. Para mim, o maior escândalo dessa edição do Oscar está na ausência de Gomorra, o extraordinário filme de Matteo Garrone sobre a máfia napolitana. Nessa categoria (a de filme estrangeiro), quem deve ganhar é Valsa com Bashir, animação israelense de Ari Folman, sobre o massacre de Sabra e Chatila. Com o recente banho de sangue na Faixa de Gaza, ganha nova (e trágica) atualidade. Abaixo, clicando, a lista completa dos indicados para quem quiser conferir e comentar:

MELHOR FILME

O Curioso Caso de Benjamin Button

Frost/Nixon

Milk – A Voz da Liberdade

O Leitor

Quem Quer Ser um Milionário?

MELHOR ATRIZ

Anne Hathaway (O Casamento de Rachel)

Angelina Jolie (A Troca)

Melissa Leo (Frozen River)

Meryl Streep (A Dúvida)

Kate Winslet (O Leitor)

MELHOR ATOR

Richard Jenkis (The Vistor)

Frank Langella (Frost/Nixon)

Sean Penn (Milk – A Voz da Liberdade)

Brad Pitt (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Mickey Rourke (O Lutador)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Amy Adams (A Dúvida)

Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)

Viola Davis (A Dúvida)

Taraji P. Henson (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Marisa Tomei (O Lutador)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Robert Downney Jr. (Trovão Tropical)

Philip Seymour Hoffman (A Dúvida)

Heath Ledger (Batman – O Cavaleiro das Trevas)

Josh Brolin (Milk – A Voz da Liberdade)

Michael Shannon (Foi Apenas um Sonho)

MELHOR DIRETOR

Danny Boyle (Quem Quer Ser um Milionário?)

Stephen Daldry (O Leitor)

David Fincher (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Ron Howard (Frost/Nixon)

Gus Van Sant (Milk – A Voz da Liberdade)

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Frozen River

Simplesmente Feliz

Na Mira do Chefe

Milk – A Voz da Liberdade

Wall-E

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

O Curioso Caso de Benjamin Button

Dúvida

Frost/Nixon

O Leitor

Quem Quer Ser um Milionário?

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

The Baader Meinhof Complex (Alemanha)

Departures, Yojiro Takita (Japão)

Revanche”, da Áustria, dirigido por Gotz Spielmann

I’ve Loved You So Long (França)

Valsa com Bashir (Israel)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Bolt

Kung Fu Panda

Wall-E

DIREÇÃO DE ARTE

Changeling

O Curioso Caso de Benjamin Button

The Dark Knight

The Duchess

Revolutionary Road

FOTOGRAFIA

Changeling

O Curioso Caso de Benjamin Button

Batman – O Cavaleiro das Trevas

O Leitor

Quem Quer Ser um Milionário?

FIGURINO

Australia

O Curioso Caso de Benjamin Button

The Duchess

Milk – A Voz da Liberdade

Revolutionary Road

DIREÇÃO

O Curioso Caso de Benjamin Button

Frost/Nixon

Milk – A Voz da Liberdade

O Leitor

Quem Quer Ser um Milionário?

MELHOR DOCUMENTÁRIO

The Betrayal (Nerakhoon)

Encounter at The Ende of The World

O Jardim

Man on Wire

Trouble the Water

MELHOR CURTA

The Conscience of Nhem en

The Final Inch

Smile Pinki

The Witness – From the Balcony of Room 306

MELHOR MONTAGEM

O Curioso Caso de Benjamin Button

Batman – O Cavaleiro das Trevas

Frost/Nixon

Milk – A Voz da Igualdade

Quem Quer Ser Um Milionário?

MAQUIAGEM

O Curioso Caso de Benjamin Button

Batman – O Cavaleiro das Trevas

Hellboy 2

MELHOR CANÇÃO

Down to Earth (Wall-E)

Jai Ho (Quem Quer Ser Um Milionário?)

O Saya (Quem Quer Ser Um Milionário?)

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

La Maison de Petits Cubes

Lavatory

Oktapodi

Presto

This Way Up

MELHOR CURTA-METRAGEM

Auf der Strecke

Manon on the Asphalt

New Boy

The PigSpielzeugland

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Batman – O Cavaleiro das Trevas

Homem de Ferro

Wall-E

Quem Quer Ser um Milionário?

Procurado

MELHOR MIXAGEM DE SOM

O Curioso Caso de Benjamin Button

Batman – O Cavaleiro das Trevas

Quem Quer Ser um Milionário?

Wall-E

Procurado

MELHORES EFEITOS VISUAIS

O Curioso Caso de Benjamim Button

Batman – O Cavaleiro das Trevas

Homem de Ferro