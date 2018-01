Lista completa dos brasileiros na Mostra

Depois de algumas omissões de uma lista parcial dos brasileiros participantes da Mostra (que valeram inclusive acusação de boicote), segue a lista “completa”. As aspas significam que, muitas vezes, a programação só é fechada na véspera da mostra, que só começa dia 23.

13 MINUTOS, de Felipe Briso, Gilberto Topczewski / BRASIL

27 CENAS SOBRE JORGEN LETH, de Amir Labaki / BRASIL

A ÁRVORE DA MÚSICA, de Otávio Juliano / BRASIL

A CASA DE SANDRO, de Gustavo Beck / BRASIL

A FALTA QUE NOS MOVE, de Christiane Jatahy / BRASIL

À MARGEM DO LIXO, de Evaldo Mocarzel / BRASIL, PORTUGAL

A RAÇA SÍNTESE DE JOÃOSINHO TRINTA, de Paulo Machline, Giuliano Cedroni / BRASIL

ALÔ, ALÔ, TEREZINHA!, de Nelson Hoineff / BRASIL

ANTES QUE O MUNDO ACABE, de Ana Luiza Azevedo / BRASIL

BELAIR, de Noa Bressane, Bruno Safadi / BRASIL

BEYOND IPANEMA( BEYOND IPANEMA, BRAZILIAN WAVES IN GLOBAL MUSIC ), de Guto Barra / EUA, BRASIL

BR3 (DOCUMENTÁRIO), de Evaldo Mocarzel / BRASIL

BR3 (FICÇÃO), de Evaldo Mocarzel / BRASIL

CABEÇA A PRÊMIO, de Marco Ricca / BRASIL

CARO FRANCIS, de Nelson Hoineff / BRASIL

CONTINUAÇÃO, de Rodrigo Pinto / BRASIL

DOMINGOS, de Maria Ribeiro / BRASIL

DZI CROQUETTES, de Tatiana Issa, Raphael Alvarez / BRASIL

EMBARQUE IMEDIATO, de Allan Fiterman / BRASIL

FLÁVIO RANGEL – O TEATRO NA PALMA DA MÃO, de Paola Prestes / BRASIL

HOTEL ATLÂNTICO, de Suzana Amaral / BRASIL

INSOLAÇÃO, de Felipe Hirsch, Daniela Thomas / BRASIL

INVERSÃO, de Edu Felistoque / BRASIL

Mamonas Pra Sempre (o doc), de Claudio Kahns / BRASIL

MENINOS DE KICHUTE, de Luca Amberg / BRASIL

MORGUE STORY – SANGUE, BAIACU E QUADRINHOS, de Paulo Biscaia Filho / BRASIL

NATIMORTO, de Paulo Machline / BRASIL

NOTAS SOLTAS SOBRE UM HOMEM SÓ, de Carlos de Moura Ribeiro Mendes / BRASIL

O AMOR SEGUNDO B. SCHIANBERG, de Beto Brant / BRASIL

O PEQUENO BURGUÊS-FILOSOFIA DE VIDA( O PEQUENO BURGUÊS- FILOSOFIA DE VIDA ), de Edu Mansur, Marco Mazzola / BRASIL

O SOL DO MEIO-DIA, de Eliane Caffé / BRASIL

OS FAMOSOS E OS DUENDES DA MORTE, de Esmir Filho / BRASIL, FRANÇA

OS GRACIES E O NASCIMENTO DO VALE TUDO( THE GRACIES AND THE BIRTH OF VALE TUDO ), de Victor Cesar Bota / BRASIL, EUA

OS INQUILINOS, de Sergio Bianchi / BRASIL

PLASTIC CITY – CIDADE DE PLÁSTICO( PLASTIC CITY ), de Yu Likwai / BRASIL, HONG KONG, JAPÃO

REIDY, A CONSTRUÇAO DA UTOPIA, de Ana Maria Magalhães / BRASIL

ROCK BRASILEIRO – HISTÓRIA EM IMAGENS, de Bernardo Palmeiro / BRASIL

SEM FIO, de Tiaraju Aronovich / BRASIL

SEQUESTRO, de Wolney Atalla / BRASIL

SÍNDROME DE PINOCCHIO – REFLUXO, de Thiago Moyses / BRASIL

SIRI-ARA, de Rosemberg Cariry / BRASIL

SOLO, de Ugo Giorgetti / BRASIL

TRAVESSIA, de João Batista de Andrade / BRASIL

UTOPIA E BARBÁRIE, de Silvio Tendler / BRASIL

VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO, de Marcelo Gomes, Karim Aïnouz / BRASIL

Mostra Brasil – Competição

A GRANDE SÍNTESE DE PIETRO UBALDI, de Oceano Vieira de Melo / BRASIL

A OBRA DE ARTE, de Marcos Ribeiro / BRASIL

BOLLYWOOD DREAM – O SONHO BOLLYWOODIANO( Bollywood Dream – O Sonho Bollywoodiano ), de Beatriz Seigner / BRASIL, ÍNDIA, EUA

DEPOIS DE ONTEM ANTES DE AMANHÃ, de Christine Liu / BRASIL

EU EU EU JOSÉ LEWGOY, de Cláudio Kahns / BRASIL

O ABRAÇO CORPORATIVO, de Ricardo Kauffman / BRASIL

PIXO, de João Wainer, Roberto T. Oliveira / BRASIL

PONTO DE VIRADA – O DIA QUE MUDOU SUA VIDA, de Frank Mora / BRASIL

SOL NA NEBLINA, de Werner Schumann / BRASIL, ESPANHA, REINO UNIDO

TERRAS, de Maya Da-Rin / BRASIL

TOPOGRAFIA DE UM DESNUDO, de Teresa Aguiar / BRASIL

TRANSCENDENDO LYNCH, de Marcos Andrade / BRASIL

UM DIA DE ONTEM, de Thiago Luciano, Beto Schultz / BRASIL

UM HOMEM QUALQUER, de Caio Vecchio / BRASIL

UM LUGAR AO SOL, de Gabriel Mascaro / BRASIL

WALACHAI, de Rejane Zilles / BRASIL