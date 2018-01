Lévi-Strauss e o tempo de assimilação

Vejo uma velha entrevista com Claude Lévi-Strauss no Canal Curta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele fala do tempo e do saber. Diz algo assim como que o ápice do conhecimento se dá quando as civilizações se beneficiam das comunicações, mas, ao mesmo tempo, estas são suficientemente lentas para que as informações que trocam possam ser assimiladas e decantadas.

Fala da época de Descartes e Leibniz. A entrevista é de 1972!

Ele viveria muito tempo ainda – morreu com mais de 100 anos e pôde, talvez, vislumbrar no que havia se transformado nossa época de velocidade alucinada, overdose de informações e nenhum tempo de assimilação e aprofundamento. Vivemos imersos num mar de dados, que não cessa e não pode cessar. A quantidade é tudo.

Entupimo-nos e não fazemos qualquer esforço de selecionar, hierarquizar, compreender.

Há um tempo de reconhecer e um tempo de compreender, dizia Lacan.

Este último foi abolido. Nada é importante, porque tudo o é.

Num instante, porque, em seguida será esquecido, substituído e assim seguimos.