Neste domingo, demos um Cultura especial em homenagem aos cem anos do etnólogo Claude Lévi-Strauss. Dêem uma olhada no Portal do Estadão, que contém uma galeria de fotos. E uma ouvida, se não se incomodarem, pois, a convite do portal, gravei um pequeno depoimento sobre Lévi-Strauss.

