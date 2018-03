Acabei de saber da morte de Leon Cakoff.

Apesar de esperada, a notícia nos deixa aturdidos. Leon, como todos sabíamos, sofria de câncer e parece que não havia mais jeito. Mesmo assim, é difícil processar a sua ausência. Não apenas pela relação de amizade, de pelo menos 20 anos, mas pelo papel cultural desempenhado por ele em prol da cinefilia brasileira.

A ele devemos a atualização com cinematografias das quais tudo ignorávamos e hoje são carne de vaca como a iraniana, a chinesa, etc. Era um prospector de filmes raros e tinha imenso prazer de nos apresentar algum título exótico, que só ele conhecia e do qual nunca havíamos ouvido falar.

A Mostra, que hoje faz parte do principal calendário cultural da cidade, nasceu pequena e sob sua inspiração. Cakoff era, na origem, um crítico de cinema, como nós. Amava o cinema, gostava de divulgá-lo, queria que os filmes fossem vistos. Sobretudo os filmes pequenos, esses que não tinham grande oportunidade no mercado, ocupado, como se sabe, pelo poder econômico dos block buster. Cakoff atuava na resistência a esse estado de coisas. Jogava do nosso lado.

Nessa hora, só cabe homenageá-lo e sentir saudades. E mandar um grande abraço para sua mulher, Renata de Almeida, que terá a missão de levar adiante a obra do Leon.

Descanse em paz, amigo.