O aviso é do amigo Wilson Bueno: Vai ao ar nesta segunda, 20, pela TV Brasil, o programa De lá pra cá, apresentado pelo jornalista Ancelmo Gois, em homenagem a Paulo Leminski. Vai traçar um panorama da vida e da obra do poeta do Pilarzinho, 20 anos após a sua morte. Destaque para os depoimentos de Wilson Bueno, Jaime Lerner e Toninho Vaz, que conviveram de montão com o tio Lema, como dizia o cartunista Angeli. Às 22 horas. Pode preparar a caipirinha.