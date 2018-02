Lembrando Porfírio Diaz

Não sei por quê, acompanhando a escalada religiosa da campanha eleitoral, me veio à cabeça imagens de Terra em Transe, a obra-prima de Glauber Rocha, e de Paulo Autran, em seu maior papel no cinema – Porfírio Diaz, com seu desprezo pelo povo, mas portando uma cruz para conduzi-lo à “civilização”. Tudo isso, é claro, no fictício país de Eldorado. Frases célebres de Diaz:

“Aprenderão! Aprenderão!

Dominarei essa terra!

Botarei as nossas históricas tradições em ordem!

Pela força!

Pelo amor da força!

Pela harmonia universal dos infernos,

Chegaremos a uma civilização!”