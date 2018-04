Lebanon vai chegar ao Brasil

A boa notícia é que o filme de Samuel Maoz, vencedor do Festival de Veneza, vai chegar ao Brasil. Ainda não tem data de estreia. Mas só o fato de a Europa Filmes tê-lo comprado já deve ser comemorado. Não são poucos os filmes que, apesar de seu potencial pelo fato de terem ido bem em festivais de ponta, acabam não chegando por aqui. Ou chegando apenas no suporte DVD. Esse filme é legal. Dá um bom debate sobre a guerra e as maneiras de representá-la. Maoz é ex-soldado e participou da Guerra do Líbano em 1982. Conta, de forma ficcional, sua experiência naquela ocasião. E não poupa ou atenua o horror do que viu e experimentou na própria pele.