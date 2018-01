Latinos por aí

Em resposta aos amigos e amigas que comentaram o post anterior, sobre Hamaca Paraguaya: felizmente, os latinos estão chegando com mais força ao Brasil. Antes, quem queria se atualizar sobre esse cinema tinha de ir a Havana onde se realiza o grande Festival Del Nuevo Cine Latinoamericano. Fui a vários e desejo voltar a ir. No entanto, aqui no Brasil já temos espaço para alguns desses filmes, tanto no Festival do Rio como na Mostra de São Paulo, como testemunham títulos do tipo Hamaca Paraguaya e El Violin, excelentes.

No Rio se realiza o Cine Sul, no Festival de Gramado eles competem há vários anos. São Paulo realizou seu primeiro festival do tipo em 2006, e foi um sucesso de público, lá no Memorial da América Latina. E, desde este ano, o Cine Ceará ajustou seu foco sobre o cinema ibero-americano.

Meno male, como se diz. O “x” da questão continua sendo o mercado exibidor, onde poucos desses filmes encontram espaço. Esse é o grande desafio, pois permanecer restrito aos festivais e mostras ainda é ficar no gueto.