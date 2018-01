Lady Chatterley ganha “Oscar” francês

Em tempos de Oscar, o cinema francês distribui seu prêmio mais importante, o César. Deu Lady Chatterley,baseado no romance de D.H Lawrence, e dirigido por Pascale Ferrand, com quatro troféus: melhor filme, atriz (para Marina Hands), roteiro adaptado (de Ferran com Roger Bohbot & Pierre Trividie) e melhor figurino.

O filme de Pascale é bem cotado na Cahiers du Cinéma. Leva quatro estrelas de seis avaliadores, inclusive de Jean-Pierre Frodon, que é o diretor de redação. É a maior e melhor cotação dos filmes em um bom tempo na tradicional revista de crítica francesa.

No Brasil, o filme já tem distribuição garantida pois foi comprado por Jean-Thomas Bernardini,da Imovision.