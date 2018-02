Vi agorinha mesmo no Portal Filme B que a distribuidora Imovision acaba de comprar os direitos do filme mexicano La Zona, de Rodrigo Plá. Ele venceu em Veneza na categoria de estreante, e é um filme cheio de energia, como costumam ser os mexicanos. Tem um interesse particular para o Brasil, pois o título, La Zona, se refere não àquilo que você está pensando, mas a um condomínio de classe média na Cidade do México. Um crime é cometido, um assaltante escapa e os moradores, obcecados como nós pela segurança, resolvem acertar as contas com as próprias mãos. Rodrigo Plá discute essa violência urbana crescente e a tentação de resolvê-la com mais violência ainda, num processo em espiral que corrompe a sociedade como um todo. Jean-Thomas Bernardini, da Imovision,comprou também Uma Moça Dividida em Dois, o novo (e sempre maravilhoso) filme de Claude Chabrol. Completam o pacote da Imovision Honeydripper, de John Sayles, e Un Homme Perdu, de Danielle Arbid. Bons filmes para nós.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.