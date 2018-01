‘La La Land’ vence o Bafta e dá mais um passo em direção ao Oscar

No “Oscar” inglês também deu La La Land, como melhor filme, direção (Damien Chazelle), atriz (Emma Stone), fotografia e melhor trilha sonora. O resultado, dizem os entendidos, fortalece ainda mais o favoritismo do musical para os prêmios do Oscar, a serem conhecidos dia 24.

Alguns outros destaques: melhor filme britânico para o comovente – e social – Eu, Daniel Blake, de Ken Loach. Casey Affleck emplaca como melhor ator por seu tocante papel em Manchester à Beira-Mar. 13ª Emenda leva como melhor documentário.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado completo vem abaixo. Os vencedores, claro, estão em negrito, nas diferentes categorias.



A Chegada

Eu, Daniel Blake

La La Land – Cantando Estações

Manchester à Beira-Mar

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor Filme Britânico

American Honey

Denial

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Eu, Daniel Blake

Notes On Blindness

Sob as Sombras

Melhor Diretor

Denis Villeneuve – A Chegada

Ken Loach – Eu, Daniel Blake

Damien Chazelle – La La Land – Cantando Estações

Kenneth Lonergan – Manchester à Beira-Mar

Tom Ford – Animais Noturnos

Melhor Ator

Andrew Garfield – Até o Último Homem

Ryan Gosling – La La Land – Cantando Estações

Casey Affleck – Manchester à Beira-Mar

Jake Gyllenhaal – Animais Noturnos

Viggo Mortensen – Capitão Fantástico

Melhor Atriz

Amy Adams – A Chegada

Emily Blunt – A Garota no Trem

Emma Stone – La La Land – Cantando Estações

Meryl Streep – Florence: Quem É Essa Mulher?

Natalie Portman – Jackie

Melhor Ator Coadjuvante

Aaron Taylor-Johnson – Animais Noturnos

Dev Patel – Lion

Jeff Bridges – A Qualquer Custo

Hugh Grant – Florence: Quem É Essa Mulher?

Mahershala Ali – Moonlight: Sob a Luz do Luar

Melhor Atriz Coadjuvante

Hayley Squires – Eu, Daniel Blake

Michelle Williams – Manchester à Beira-Mar

Naomie Harris – Moonlight: Sob a Luz do Luar

Nicole Kidman – Lion

Viola Davis – Um Limite entre Nós

Melhor Roteiro Adaptado

A Chegada

Até o Último Homem

Estrelas Além do Tempo

Lion

Animais Noturnos

Melhor Roteiro Original

A Qualquer Custo

Eu, Daniel Blake

La La Land – Cantando Estações

Manchester à Beira-Mar

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Estreia Notável de Um Cineasta Britânico

Mike Carey, Camille Gatin – The Girl With All The Gifts

George Amponsah, Dionne Walker – The Hard Stop

Pete Middleton, James Spinney, Jo-Jo Ellison – Notes On Blindness

John Donnelly, Ben Williams – The Pass

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Sob as Sombras

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

Dheepan

Julieta

Mustang

Filho de Saul

Toni Erdmann

Melhor Documentário

13th

The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years

The Eagle Huntress

Notes On Blindness

Weiner

Melhor Longa Animado

Procurando Dory

Kubo e a Espada Mágica

Moana

Zootopia

Melhor Fotografia

A Chegada

A Qualquer Custo

La La Land – Cantando Estações

Lion

Animais Noturnos

Melhor Montagem

A Chegada

Até o Último Homem

La La Land – Cantando Estações

Animais Noturnos

Manchester à Beira-Mar

Melhor Penteado e Maquiagem

Florence: Quem É Essa Mulher?

Doutor Estranho

Até o Último Homem

Animais Noturnos

Rogue One: Uma História Star Wars

Melhor Figurino

Aliados

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Florence: Quem É Essa Mulher?

Jackie

La La Land – Cantando Estações

Melhor Design de Produção

Doutor Estranho

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Ave, César!

La La Land – Cantando Estações

Animais Noturnos

Melhores Efeitos Visuais

A Chegada

Doutor Estranho

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Mogli: O Menino Lobo

Rogue One: Uma História Star Wars

Melhor Trilha Sonora Original

A Chegada

Jackie

La La Land – Cantando Estações

Lion

Animais Noturnos

Melhor Som

A Chegada

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Até o Último Homem

La La Land – Cantando Estações

Melhor Curta Britânico

Consumed

Home

Mouth Of Hell

The Party

Standby

Melhor Curta de Animação Britânico

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

Revelação